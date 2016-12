FOTO: Ste videli, kako se je Ilka poslovila od smučišča?

Mariborčanka Ilka Štuhec je po umiku Tine Maze stopila iz sence naše največje smučarke in krenila po njenih stopničkah z dvema zmagama v dveh dneh .

Ilka je sicer trenirala v Čilu, kjer se je od smučišča poslovila v svojem slogu, rada namreč objavlja izzivalne fotografije, na katerih je razgaljena, in na facebooku izzvala številne komentarje.

Na spletni strani smučarske zveze so po včerajšnji drugi zmagi objavili z Mariborčanko krajši intervju, povedala je tole:

Ti je včeraj uspelo zaspati ob normalni uri?

V bistvu sem kar hitro zaspala, ko je vse prišlo za mano, me je kar utrudilo. Poskušala sem se skoncentrirati, odmisliti vse skupaj, in se pripraviti na današnji dan. Zaspala sem dosti zgodaj, a sem se zbudila ob štirih, ker nisem mogla več spati.

Si zjutraj vstala in pomislila na zmago in si rekla, grem še po eno?

Ne, vedela sem, če smučam dobro, lahko spet zmagam. A nisem razmišljala o tem, treba se je bilo pripraviti nanovo, vsi smo začeli z ničle. Podobno kot včeraj sem se predvsem želela imeti »fajn« in pokazati to, kar mi gre kar dobro zadnje čase.

Kakšen je bil občutek, ko si oblekla rdečo majico?

Super, »ful fajn«. Že včeraj na razglasitvi sem si rekla, o, to pa ni več kar tako. Dobila sem dodatno samozavest, tako da si res res zaupam.

Tvoja vožnja se je zdela brez napak. Bi lahko rekla, da si naredila kakšno?

Vsi deli se mi niso zdeli najbolje odpeljani, bom še pogledala video in mogoče še kaj najdem, tako kot včeraj, kakšne malenkosti, ki sem jih danes poskušala popraviti. A očitno je bila vožnja dovolj hitra.

Kakšen bo načrt napada za jutri?

Grega (trener Koštomaj op. p.) je šel nazaj na teren, preverit postavitev superveleslaloma za jutri, jaz pa v hotel in na kosilo. Moram spakirati in se pripraviti za jutri, narediti kondicijo, delali bova še z Anjo (kineziologinja Šešum op. p.). Videli bomo, ali nam bo uspelo pogledati video ali pa ga bomo po poti, ker imamo še žrebanje za jutri, razglasitev in še kup stvari, tako da bo še malo bolj naporno kot včeraj.

Je bilo danes še lepše stopiti na najvišjo stopničko?

Mislim, da je bilo kar podobno. Oziroma ne. Lažem. Včeraj je bilo lepše. Včeraj je bilo lepše, a tudi danes je bilo super.