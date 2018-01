FOTO: Šokantni posnetki igralke, tehta le še 39 kilogramov

Igralka Tara Reid (42) ima že dlje časa prehranske motnje, čeprav jih sama zanika. A fotografije, ki so te dni obkrožile svet, pravijo drugače. Na počitnicah v Mehiki so jo v svoje objektive ujeli paparaci, njeni prijatelji pa so tabloidom zaupali, da so v skrbeh zanjo.

Bojijo se, da bi lahko zaradi svoje suhljate postave zbolela in umrla, vendar Tara vztrajno zavrača namigovanja o tem, da trpi za anoreksijo. »Nisem anoreksična, nikoli nisem bila in nimam prehranskih motenj. Ljudje že leta govorijo, da sem pretirano suha, toda to sem enostavno jaz. Jem, moja teža je vedno ista,« je povedala Tara za Daily Mail.

Njeni prijatelji pravijo, da Tara laže in da trenutno tehta le skrb vzbujajočih 39 kilogramov.