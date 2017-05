FOTO: So bradati res bolj seksi? To je dokaz iz državnega zbora

Mnogi so prepričani, da je brada dokaz moškosti in da so bradati moški bolj seksi od tistih z golo brado. Zasledimo lahko celo različne ankete in primerjave o tem, kaj jim bolj pristaja. Roko na srce, vse je odvisno od okusa.

Med slovenskimi poslanci v državnem zboru je kar nekaj takih, ki se očitno bolje počutijo, če niso golobradi. Če sodimo po fotografijah, na poraščenost sicer bolj prisegajo mlajši.