FOTO: Smola znane pevke

POČILE SO

Velike zadnjice so v zadnjih letih pridobile veljavo. Veliko so k temu pripomogle sestre Kardashian. Ena tistih, ki se prek družabnih omrežij rada prereka z njimi, je Jelena Karleuša.

Tudi ona ima veliko zadnjico in jo zna poudariti. Včasih pa to ni dobro. O tem priča tudi zadnji dogodek, ko so ji napete hlače enostavno počile. Seveda je srbska pevska diva ta trenutek ponosno ovekovečila.