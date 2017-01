FOTO: Slovenskega evroposlanca dobili, ko ga je imel v roki

Sebkomaniji ni videti konca. To počno znani, neznani, vsi tisti, ki to znajo. Včeraj je kamera v Evropskem parlamentu ujela slovenskega evroposlanca Milana Zvera, ki je, tako se zdi, snemal sebe. Pri tem se je tudi rahlo nasmehnil. V ozadju je takrat ravnokar govoril Antonio Tajani, ki je včeraj postal predsednik evropskega parlamenta. Zver in Tajani sicer pripada isti evropski politični stranki.

Seveda dopuščamo možnost, da je fotografiral na drugo stran. Mobilni telefoni so namreč opremljeni z dvema kamerama, na sprednji in na zadnji strani.