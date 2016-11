FOTO: Razkrinkan! Lado Bizovičar spet ljubi svetlolasko

Od razhoda Lada Bizovičarja in Katarine Čas ni minilo veliko časa, ko so tisti, ki Lada pogosto videvajo, opazili, da se v javnosti pojavlja z novo svetlolasko, ki pa ni neznanka slovenski javnosti. V gledaliških krogih je namreč dobro znano, da ima Lado novo dekle. To je uspešna lepotica Anela Šabanagić, nekdanji slovenski topmodel, blogerka in zadnja leta v tujini izjemno uspešna manekenka, ki je bila še pred kratkim v dolgoletnem ljubezenskem razmerju, a se po naših informacijah ni izšlo. Lada smo namreč v njeni družbi pred enim tednom opazili na premieri predstave Matilda, počak' v Špas teatru. Lado in Anela, ki se poznata že lep čas, sta sicer dajala vtis, da med njima ni ljubezenskih iskric, ko je žiranta oddaje Slovenija ima talent izdal prijatelj Jure Karas, polovica dua Slon in sadež. Jure, ki je poskrbel za prevod in priredbo omenjene predstave, je namreč prijatelja povprašal po dekletu, Lado pa mu zabičal, naj bo tiho, ob tem pa je na usta položil prst.

