Sveže zaljubljeni nogometaš Andraž Šporar očitno ne more brez svoje nove srčne izbranke. Potem ko je na začetku januarja na vrat na nos pripotoval iz Švice, da bi se stisnil v Mijin objem, jo je zdaj razvajal v prestižnem švicarskem hotelu Vitznau. Da je bilo njuno srečanje strastno in vroče, pričajo fotografije, ki jih je na instagramu objavila brhka lepotica. Čeprav je bil dan obsijan s soncem, pa zaljubljencev to očitno ni premamilo, da bi zapustila hotelsko sobo. Mia je raje uživala ob pogledu na Andraževo izklesano telo, glede na navdušenje v njegovih spodnjicah pa tudi on ni bil ravnodušen. Fotografije razgaljenega Šporarja so po nekaj urah izginile, a na spletu so bile dovolj dolgo, da niso ušle našemu budnemu očesu.

