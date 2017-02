FOTO: Poglejte Saro! Ste v politiki že videli tako kratko krilo?

WASHINGTON – Žena izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja Sara je premagala Melanio Trump. Vsaj v dolžini krila.

Na obisku pri Melanii in njenem možu Donaldu Trumpu je sedela v tako kratkem krilu, da ga pod plaščkom skorajda ni bilo opaziti.

Očitno sta se ujela tudi z ameriškim predsednikom. Melania pa se ji je takole javno zahvalila za prijateljstvo.

Thank you Mrs. Netanyahu for your friendship and dedication #PowerOfTheFirstLady pic.twitter.com/IiUjtTglOu