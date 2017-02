FOTO: Pisali so, da je na robu smrti. Poglejte, kako nasmejana je

Ločitev znanega zvezdniškega para Brangelina (Brad Pitt + Angelina Jolie) je marsikoga presenetila, še bolj pa so javnost vznemirile govorice, ki so se razširile o Angelini. Tehtala naj bi komaj nekaj deset kilogramov in bila na robu smrti. A resnica je očitno daleč stran od tega.

Hollywoodska zvezdnica se trenutno mudi v Kambodži, kjer predvajajo njen film First They Killed My Father (Najprej so ubili mojega očeta). Fotografije s prizorišča kažejo, da je v dobri formi, predvsem pa je videti zadovoljna.