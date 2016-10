FOTO: Paparac ujel Janšo

Prvaka opozicije Janez Janšo je bralec Drago včeraj srečal na letalu. Kot nam je sporočil, sta letela visoko. In sicer iz Londona.

Janšev twitter razkriva, da je v London odletel na razpravo o britanskem izstopu iz EU, kjer je nastopil kot panelist ob nekaterih drugih bivših predsednikih vlad.

Interesting panel with @MDzurinda @MaireadMcGMEP @davidmcallister on 'day after #Brexit' in C. House Westminster @MartensCentre and #Kas pic.twitter.com/MAlpljlB2q