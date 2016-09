FOTO: Paparac: Simon iz BB v akciji z blondinko

Simon in njegova blondinka. Foto: bralka

Simon in njegova blondinka. Foto: bralka

Simon in njegova blondinka. Foto: bralka

Simon in njegova blondinka. Foto: bralka

Udeleženec resničnostnega šova Big Brother Simon Kostanjšek je po napovedi, da se ločuje, kot kaže, že v akciji. S fotografij, ki nam jih je poslala bralka, je razvidno, da je prav ta konec tedna užival v objemu vroče blondinke. Simona in blondinko so opazili v znanem celjskem klubu in menda je postalo med njima celo tako vroče, da sta se umaknila pred množico.

Kdo je blondinka, s katero se poljublja in objema, smo želeli preveriti tudi pri Simonu, ki pa nam je na vprašanja odgovoril le na kratko: »Sem brez komentarja.«

Simon je zahtevo za ločitev vložil kmalu po tem, ko se je z družinico vrnil z morja. Z ženo Katarino ima dva otroka, pred javnostjo pa se je moral zagovarjati tudi zaradi govoric, da je v preteklosti z njo celo fizično obračunal.