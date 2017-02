FOTO: Obamova hči šla prvič v službo in postavila modni trend

Medtem ko njeni starši uživajo na oddihu na zasebnem otoku Richarda Bransona, je Malia Obama, starejša hči bivšega ameriškega predsednika, nastopila svoj prvi dan v službi. V podjetju Weinstein Company v New Yorku je namreč pripravnica, po poročanju portala TMZ pa naj bi v tem filmskem podjetju brala in izbirala scenarije.

Seveda so jo paparaci tudi že fotografirali, tuji portali pa so sklenili, da je v hlačah z visokim pasom, topli jakni, kratkem topu in rjavih čevljih postavila novi modni trend.

Pozneje so jo opazili v družbi sodelavke, s katero sta si privoščili kosilo, a čeprav je videti, da se 18-letnica v službi bolj zabava kot dela, pa poznavalci pravijo, da delati za to podjetje ni mačji kašelj.