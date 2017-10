FOTO: Noseča Tina Maze? Pokazala se je na modnem dogodku

Najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze je po končanju kariere prava zvezdnica družabnih dogodkov. Glede na to, kako se oblači in kako srečna deluje, so se začela pojavljati ugibanja, da je v veselem pričakovanju .

Športnica se je sinoči pojavila v prestolnici na tednu mode. Urejena od glave do peta. In nasmejana od ušesa do ušesa.

Danes je že v drugi državi, oglasila se je s fotografijo tistega, ki ga imenuje Kralj.