FOTO: Nenašminkana žena propadlega biznismena domov odnesla tri vreče

Na prodajne police priljubljene trgovine H&M je prišla kolekcija Kenzo. Izbrani so imeli sinoči možnost, da so prvi preverili ponudbo in posegli po ekskluzivnih kosih. Med njimi je bilo veliko znanih obrazov in nekateri so privoščili več, drugi manj.

Med tistimi, ki niso skoparili pri nakupu, je bila tudi žena propadlega biznismena Damijana Jankovića, sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Urshula Gawish, ki je takole ponosno pozirala s tremi polnimi vrečami pisanih oblačil.

Jankovićevemu mlajšemu sicer že kar nekaj časa hudo škriplje, pred časom so mediji razkrili, da stanovanje v Trnovem, kjer sta živela, sploh ni njuna last, ampak je v lasti banke. Tudi nepremičnine Damijanove Electe sodišče kar naprej prodaja na dražbah.

Tokrat je Urshula na dogodek prišla v malce bolj sproščenem stilu, kot smo je sicer vajeni. Obula je priljubljene škornje brez pete, prav tako je bila bolj skromna z ličili in tako razkrila številne napake na svoji koži.

Kolekcija Kenzo x H&M bo ekskluzivno na voljo le v trgovini v ljubljanskem Cityparku in v spletni trgovini.