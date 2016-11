FOTO: Nekoč sta si bili podobni kot jajce jajcu, danes pa …

Dvočjici Polona Zoja in Špela Klara Jambrek. Foto: Mediaspeed

Pred leti smo lahko Špelo Klaro in Polono Zojo Jambrek skupaj spremljali na malih zaslonih, v času, ko se je Špela Klara poslovila od njih, pa sta dvojčici postali tudi na videz različni.

Medtem ko je Polona Zoja na komercialni televiziji vodila Pop In, se je Špela Klara posvečala študiju psihologije in se podala v oblikovalske vode. Kako zelo različni sta danes dvojčici, ki sta si bili pred leti podobni kot jajce jajcu, pa je videti tudi na fotografijah, ki so bile posnete na dogodku ob ekskluzivni predstavitvi nove kolekcije Kenzo x H&M.