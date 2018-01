FOTO: Ne boste verjeli, koliko let šteje ta seksi zvezdnica

Yolanda Foster je kljub svojim 54 letom videti fantastično. Nekoč je bila manekenka in brez pomislekov lahko rečemo, da bi se lahko po modni brvi sprehodila tudi danes. Poleg tega je Yolanda blestela v resničnostnem šovu Real Housewives: Beverly Hills.



Njeno lepoto, vitko postavo in manekenske mere sta podedovali njeni hčerki, ki sta trenutno med najbolj vročimi manekenkami na svetu, Gigi in Bella Hadid ...