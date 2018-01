FOTO: Na rdeči preprogi je pokazala zadnjico

Oskarjevka Halle Berry, ki je lani poleti dopolnila 51 let, ve, kako na rdeči preprogi pritegniti čim več oči in fotografskih aparatov. Pred podelitvijo nagrad NAACP v Pasadeni v Kaliforniji je privabljala poglede v rdeče-črni obleki brez naramnic. Večji del obleke je bil iz čipk, ki so razkrivale ne le njene noge, ampak na zadnji strani tudi (diskretno) del njene zadnjice.

Halle, sicer mati dveh otrok, je vedela, kako poskrbeti, da bodo vse oči uprte v njo in je bila deležna številnih občudujočih vzdihov in komentarjev.