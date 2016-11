FOTO: Močne luči razkrile, kar je Jasna Kuljaj želala skriti

Jasna Kuljaj je lahko izzivalna tudi, če je zapeta do vratu. Na nedavni obletnici znane ljubljanske nepremičninske agencije je vodila dogodek in kljub temu, da je nosila do vratu zapeto in dolgo obleko, je pritegnila marsikateri pogled.

Obleka je bila čipkasta in je razkrila njeno neprimerno izbiro spodnjega perila. Pod močnim lučmi se je namreč razkril modrček, ki se je kljub temu, da je bil v kožnem odtenku kazal izpod njene obleke.