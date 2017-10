FOTO: Melania pleni poglede: Hrvati buljijo v prsi najvplivnejše Slovenke

Najvplivnejša ženska slovenskega rodu Melania Trump z eleganco pleni poglede in vse bolj navdušuje tudi moževe kritike.

V petek se je v Beli hiši javnosti pokazala na sprejemu ob mesecu španske kulture. Prva dama je posegla po tradicionalni beli majici in rdečem krilu, za katero je po mnenju britanskega Daily Maila dobila navdih v španski kulturi. Njeno opravo so primerjali s svetovnimi zvezdnicami, ki so svoje obline v času oprijetih puloverjev z okroglimi ovratniki poudarile s tajliranimi oblačili, denimo Jayne Mansfield, Marilyn Monroe in Jane Russell.

Pri hrvaškem Jutarnjem listu pa so se zapičili v belo majico in Melanijine prsi. Ocenili so, da je izbrala rdeče krilo v flamenko slogu. Čeprav so zapisali, da je bila na prvi pogled videti zelo dostojno, so izpostavili tudi belo majico, saj so se, kot so zapisali, »bolj izrazito kot sicer videle njene impozantne prsi«.