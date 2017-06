FOTO: Kolinda v moški družbi pretiravala?

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ki skupaj s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem na Brdu pri Kranju gosti, srčenje Brdo-Brioni poces, se je po rdeči preprogi sprehodila v črni obleki z velikimi rdečimi rožami. Za voditeljico držav je to kar precejšnje presenečenje, sploh ker gre za srečanje na tako visoki ravni.

Štirje predsedniki držav in številni drugi visoki člani predstavniki po navadi sledijo strogim pravilom protokola, med katere sodi tudi obleka. Ta je del osebnosti in imidža, vselej ima tudi sporočilno vrednost. Morda pa je hrvaška predsednica želela povedati, da je z obema nogama stopila v poletje.



Gostitelja sta na Brdu sprejela posebnega gosta, nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, srečanja se udeležujeta tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in črnogorski predsednik Filip Vujanović.