FOTO: Ko je Türk izgubljal v ZDA, je brat črnograditelj v Ljubljani počel tole

Družina Vitoslava Türka, brata Danila Türka, ki je včeraj izgubil bitko za generalnega sekretarja Združenih narodov , je bila pred leti deležna precej pozornosti v medijih – zaradi luksuzne črne gradnje na Parecagu, za katero družina trdi, da ni črna gradnja. Javnost kar ni zmogla verjeti, da jim je na takem območju uspelo zgraditi tako impozantno stavbo brez vseh potrebnih dovoljenj in brez tega, da bi to kdo opazil ali jih prijavil. A klopčič se je v javnosti počasi odvijal in razvedelo se je, da je prijava padla že leta pred tem, a da kar ni in ni prišla na vrsto za obravnavo. Na koncu je bilo Türkovim naročeno, da jo morajo podreti, kar pa se ni zgodilo. Vložili so ugovore in pritožbe, zdaj pa javnost čaka, kje se bo zadeva končala.

Medtem je Vitoslava Türka, nekdanjega direktorja Elesa in brata nekdanjega predsednika države, ki se je boril za mesto generalnega sekretarja pri Združenih narodih in pogorel, mogoče srečati v Ljubljani. Na sončno sredo smo ga ujeli na znameniti Čopovi ulici, ko je z dolgimi koraki stopal proti Nazorjevi ulici, od tam pa je šel v stavbo, kjer ima sedež tudi zobozdravnik. Če je bil pri njem, upamo, da bolečina ni bila prehuda ...