FOTO: Kdo vse bo nosil ekskluzivne kose Kenzo?

Kolekcijo Kenzo x H&M, ki je ekskluzivno na voljo samo v prodajalni H&M v ljubljanskem Cityparku, so si lahko izbranci od blizu ogledali že v sredo, dan kasneje pa je bila na voljo tudi širšemu krogu.

Kose odlikujejo potiski, barve in umetniški naboj. Med povabljenci, modnimi navdušenci, blogerji in znanimi obrazi so bili tudi Prisha Justinek, Maja Ferme, Peter Poles, Nika Veger, Tesa Jurjaševič, Matjaž Plošinjak in Eric Maj Potočnik, Ula Furlan, Nejc Simšič, Jana Koteska, Hermina Kovačič, Tjaša Kokalj, Špela Jambrek, Ursula Gawish in številni drugi.