FOTO: Kako lep par! Jan Plestenjak v objemu bivše znanega gostilničarja

Vsak pravi moški mora imeti v omari dobro krojeno obleko. Nikoli se namreč ne ve, kdaj bo prišla prav. Ljubitelj lepih in lepo krojenih oblek je tudi slovenski alfa samec Jan Plestenjak. V četrtek se je v Kristalni palači ljubljanskega BTC udeležil obletnice slovenske blagovne znamke Morro Sartoriale, ki po novem ponuja tudi žensko kolekcijo.

Dogodek je povezoval voditelj Seku M. Conde, ki je prav tako poznan po tem, da rad obleče dober suknjič in ob tem še vse skupaj popestri z zanimivimi modnimi dodatki. Fotografi so Sekuja ujeli med pogovorom z novinarskim kolegom Nejcem Simšičem, ki je pred kratkim ostal brez svoje oddaje Zvezde Danes, ki so jo predvajali na Planet TV.

Med vsemi povabljenci je bil najbolj zaželen ravno Jan Plestenjak, s katerim so se želeli fotografirati vsi prisotni. Med njimi se je k njemu stisnila tudi manekenka in lastnica modne agencije Maja Bulc, nekdanja žena znanega ljubljanskega gostilničarja, s katerim imata hčer in sina. Manekenka in pevec sta res lep par.

Fotografi pa so med množico opazili tudi voditeljico resničnostnega šova Big Brother Manjo Plešnar.