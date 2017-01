FOTO: To je jekleni konjiček ministra Koprivnikarja, ob ceni vas bo kap

Bralka Ksenija je med večernim sprehodom v objektiv ujela službeni avto ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki se je mudil na vaji s svojim bendom OF, kar baje pomeni Over Forty (po slovensko: nad štiridesetim, op. p.). Takšen jekleni konjiček, gre za BMW 520d z avtomatskim menjalnikom, zanj pa smo davkoplačevalci, kljub temu da gre za rabljeno vozilo, plačali 40 tisočakov .

Kot kaže, Koprivnikarjeva prevozna sredstva hitro padejo v oko javnosti. Naj spomnimo: konec novembra 2015 so policisti ustavili njegov avto, a ker je v času policijske stavke izrekel nekaj kritik na njihov račun, so se takoj pojavili sumi, da je bila akcija zrežirana . Notranji policijski nadzor je kasneje pokazal, da ni šlo za spletko, je pa neimenovani jezni policist medijem poslal pismo, v katerem je zatrdil, da je šlo za zaroto, saj je fotografiral facebook sodelavca in razkril dogovarjanje policistov in predsednika Sindikata policistov Slovenije Zorana Petroviča z namenom, da bi sredi pogajanj za višje plače pritisnili na vlado.

Nekdanje ministrovo vozilo je bilo predmet incidenta. Sindikalist Petrović naj bi bil leta 2015 dežurnim policistom posredoval fotografijo ministrovega avtomobila, ki so ga nato ustavili. Foto: facebook

Zanimivo je, da so nam pred slabima dvema mesecema z ministrstva sporočili, da je vozilo le začasno v Koprivnikarjevi uporabi, medtem ko je beli konjiček oziroma beli BMW s fotografije na servisu .

