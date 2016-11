FOTO: Inja Zalta brez modrčka premagala Ulo Furlan

Inja Zalta je prejela nagrado za medijsko osebnost leta in Elle Style Award. V obrazložitvi nagrade so o mladi igralki, modelu in po novem tudi podjetnici zapisali, »da nas osvaja z izrazito in mladostno prezenco, neizčrpno energijo in velikim ustvarjalnim potencialom. S prepričljivo igralsko nadarjenostjo in širino, suverenim nastopom pred fotografskim objektivom in kamero, je Inja v izredno kratkem času postala eden od najbolj prepoznavnih obrazov.«

Mlada igralka je tako premagala Ulo Furlan in pevko zasedbe Muff Senidah.

Tokrat čarov ni razkrila

Lepotica je zablestela predvsem v vlogi Nine Dolinar v priljubljeni seriji Usodno vino. Na njej si radi oko spočijejo predvsem moški, saj ima Inja precej odprt odnos do golote. Svoje oboževalce je namreč že večkrat razveselila z žgečkljivimi fotografijami in tako vzburila moško domišljijo. Tudi na tokratni podelitvi je pokazala svoje čare. Nosila je obleko, ki je povsem razkrivala njen hrbet. A vseeno menimo, da bi lahko za takšno priložnost izbrala kaj bolj mladostnega.