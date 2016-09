FOTO: Fantje so tako jokali, ko je bilo upanja za deklico konec

»Nisem imel druge izbire. Moja hči se je rodila s težko deformacijo stopal in po šestih letih smo končno našli zdravnika, ki bi ji lahko pomagal. Dobili smo tudi že račun, ki znaša 200.000 ameriških dolarjev. Z vstopom v šov skušam zbrati del sredstev. Bodisi z glavno nagrado ali s prepoznavnostjo,« so besede, s katerimi je Marjan vstopil v šov Kmetija: Nov začetek. Že po nekaj dneh se je za očeta šestih otrok vse skupaj končalo, s tem pa tudi upanje na prvo nagrado, 50.000 evrov, ki bi jih primaknili k operaciji.

Najbolj je zadelo Sama, ki ni mogel razumeti, da je sotekmovalcem, ki so v boj z dotedanjim gospodarjem Marjanom poslali Senada, do hrane zase več kot do otroka.

Jokal je tudi Matjaž, več pa v galeriji ...