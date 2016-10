FOTO: Cerarjeva nova je blond, se je zaradi nje izognil Janši?

Premier Miro Cerar, ki medijske vsebine obilno polni tudi zaradi svojih (večinoma bivših) žensk, ima novo. Tokrat piarkovko, in sicer Tanjo Subotič Levanič, s katero je v službo k Cerarju prišla cela četica strokovnjakov za različna področja komuniciranja. Kot razberemo s spletne strani predsednika vlade, druga Cerarjeva blondinka Tina Štrafela ni več prva na Gregorčičevi, ampak je njeno mesto zasedla plavolasa Tanja, ki Cerarju svetuje s področja integriranega komuniciranja.

Da se zabavajo, je Cerarjeva nova blondinka objavila tudi na facebooku.

Sladek izlet

Cerar se s svojo novo piarovko več kot očitno dobro zabava. V petek je na svojem facebooku objavila še eno fotografijo, tokrat v družbi premierja, in sicer posnetek izleta na Bled, kjer so se, po zapisu sodeč na Cerarjev račun, sladkali s kremnimi rezinami.

Za Janšo mu je zmanjkalo v zadnjem trenutku

Bi se moral pa Cerar preteklo sredo udeležiti srečanja v Cankarjevem domu, kjer so skupaj z vidnimi pravniki, denimo Ernestom Petričem, Petrom Jambrekom, Matejem Avbljem in Jurijem Toplakom, iskali sistem za boljšo demokracijo, a je po pričevanju naših virov udeležbo odpovedal praktično v zadnjem trenutku. Uradno sicer zaradi obveznosti, naši viri pa pravijo, da bi se moral v Cankarjevem domu soočiti s prvakom opozicije Janezom Janšo in je bil to pravi razlog odpovedi. Ali mu je tako svetovala njegova nova Tanja, ni znano.