FOTO: Cerar v tujini sproščen objemal znano Hrvatico

»Bili ste naši ambasadorji, ki ste z vztrajnostjo, s požrtvovalnostjo in kolektivnim pristopom dosegli izjemen uspeh ter pri tem pokazali, da lahko Slovenci, če stopimo skupaj, naredimo velike in izjemne stvari,« je premier Miro Cerar našim rokometašem v Ljubljani dejal na sprejemu in jim še enkrat iz srca čestital. Kapetan Vid Kavtičnik mu nato je v imenu vseh rokometašev podaril podpisan dres.

Sicer pa jih je premier spodbujal tudi v soboto na igrišču na zdaj že legendarni tekmi za bron na svetovnem prvenstvu v Parizu proti Hrvaški.

V galeriji si oglejte njegovo navijanje, veselje ob zmagi, proslavljanje z rokometaši ter tudi objemanje nekdanje smučarske šampionke Janice Kostelić.