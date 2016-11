FOTO: Bivšega popovca je tako zadel jojo efekt

Znani voditelj estradnih oddaj Nejc Simšič, s Pop TV je prestopil na Planet TV, je pred leti, ko je stopil v medijske vode, imel kar nekaj odvečnih kilogramov, ki pa se jih je do leta 2014 uspešno znebil in drastično shujšal. V različnih intervjujih je razkril, da je shujšal več kot 30 kilogramov, šal, ki je bil takrat njegov prepoznavni znak, pa je skrival njegov podbradek.

In zdaj, dobri dve leti in pol po vseh teh izgubljenih kilogramih, so se očitno ti začeli ponovno nabirati. V zadnjih mesecih smo namreč opazili, da se je Nejc spet začel pokrivati s šali in oblačiti ohlapna ter temna oblačila. Malce bolj poln in okrogel je tudi njegov obraz.

Je Nejca udaril jojo efekt? O tej tegobi je poznavalec spregovoril na povezavi .