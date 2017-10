Zvezdniški producent desetletja spolno nadlegoval mlade igralke

Med zahvalnim govorom ob prejemu zlatega globusa ga je Merly Streep označila za boga, Quentin Tarantino pa je dolgoletno sodelovanje s slovitim producentom Harveyjem Weinsteinom primerjal z 22-letnim zakonom, ki je – med drugim – prinesel tudi z oskarji nagrajeni hit Šund. Občasne govorice, da je z Weinsteinom nemogoče delati, da je tiran in ustrahovalec, niso prišle do živega ne njegovi plodoviti karieri, ne zvezdniškemu slovesu, kakršnega producenti običajno ne dosežejo in je prej rezerviran za igralce in režiserje. A zdaj se je njegov položaj v hollywoodski eliti močno zamajal. New York Times je razkril, da je svoj vpliv, nikakor ne majhen in zanemarljiv, desetletja izkoriščal in spolno nadlegoval nadobudne igralke in svoje pomočnice, večinoma v njihovih dvajsetih letih.

80 do 150 tisočakov naj bi plačeval za molk.

Zloraba v svetu zabavne industrije ni nič novega. Mlada dekleta, ki jih je želja po slavi in bogastvu prignala v Hollywood, tamkajšnji veljaki mamijo med rjuhe, seveda v zameno za dobičkonosne pogodbe, čemur je že predlani pritrdila tudi Ashley Judd. A je o imenu filmskega mogotca, ki ji je v zameno za spolno obarvane igrice obljubljal uresničitev vseh filmskih sanj, tedaj molčala. Zdaj je s prstom vendar pokazala nanj. »Ženske že predolgo med seboj šepetamo o Harveyju, več kot skrajni čas je, da spregovorimo tudi javno,« je zakorakala v boleče spomine iz poznih 90. let, ko je odšla na poslovni sestanek. Weinstein jo je nič kaj poslovno pričakal v svojih hotelski sobi, odet le v kopalni plašč. Namesto da bi govorila o filmskih projektih, jo je vseskozi prosil za masažo, kot da zavrnitve sploh ne pozna, ji je še nespodobno ponudil, naj ga opazuje med prhanjem. »Rekla sem ne. Več kot enkrat in na več načinov, a je vselej prišel na plan z novim predlogom. Bilo je kot pogajanje, prisilno pogajanje.« Končala ga je z izgovorom, da se je bo lahko dotaknil, ko bo z vlogo, ki ji jo bo priskrbel, osvojila oskarja.

»Bila sem panična kot ujeta žival. Moja kariera je bila na kocki,« sklene Juddova, ki je povedala vse preveč znano zgodbo.

Zavedam se, da sem prizadel kolegice, in zaradi tega se iskreno opravičujem.



Lisa O'Connor, ena izmed zaposlenih v Weinsteinovi produkcijski hiši, je verjetno najbolj matematično prikazala situacijo. »Sem 28-letna ženska, ki poskuša nekaj zaslužiti in si zgraditi kariero, Harvey pa je 64-letni moški, svetovno znan in moj delodajalec. Razmerje moči je deset proti nič zanj,« je zapisala.

Ko je Emily Nestor komaj en dan delala zanj kot pomočnica, ji je ponudil, da ji bo pomagal tlakovati pot v svet filma, seveda v zameno za skok med rjuhe. Leto pozneje, 2015., je manekenka Ambra Battilana nadenj poslala policijo, ker jo je poskušal otipavati, skoraj dvajset let prej pa se je z nespodobnim povabilom približal igralki Rose McGowan.

Weinsteinov modus operandi naj bi bil najslabše varovana skrivnost v Hollywoodu, ki je šele zdaj prešla iz šepeta v zaprtih krogih zabavne industrije do medijev. Predvsem zato, ker ima slavni producent dovolj pod palcem, da si je molk kupoval. Z bankovci naj bi jezik zavezal najmanj devetim ženskam, plačilo za molk pa naj bi se gibalo med 80 in 150.000 ameriških dolarjev.

Da je v obtožbah več kot zrno resnice, je Harvey bolj ali manj priznal. Češ da se »zavedam, da je moje vedenje v preteklosti mojim kolegicam prizadejalo precej bolečine, za kar se iskreno opravičujem«. S pridatkom, da se želi poboljšati, zaradi česar se za nekaj časa umika iz filmske industrije in si je že našel pomoč terapevta. A temu precej direktnemu priznanju navkljub njegov odvetnik zatrjuje, da je večina obtožb izmišljenih in zgrajenih na neutemeljenih govoricah, zaradi česar načrtuje časopis, ki si je drznil to spraviti v javnost, zvleči v sodne klopi. Z menda 50-milijonsko odškodnino zaradi blatenja.