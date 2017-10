Zvezdnika sta se dolgo trudila, končno dobila sina, potem pa...

Ko se je med nekdanjo supermanekenko Tyro Banks in norveškim fotografom Erikom Aslo pred štirimi leti vnela iskrica ljubezni, sta se dolgo trudila, da bi lepotica lahko izživela svoje sanje o materinstvu. Njuna pot osnovanja družine je bila težavna, polna solza, saj so poizkusi zunajtelesne oploditve ničkolikokrat propadali, dokler ju januarja lani ni osrečil prihod njunega čudeža, sinka Yorka, ki ga je donosila nadomestna mati. Kljub temu pa v novoodkriti družinski sreči niso uživali prav dolgo, saj so se mladi starši le 20 mesecev po rojstvu otroka razšli.



Ljubezni nekdanjih golobčkov je odklenkalo, Erik se je že izselil iz hiše, kjer so si zgradili gnezdo. A vendar naj bi vse potekalo brez jeze, negativnih čustev in zamer. »Njunega razhoda ni obkrožala čustvena drama. Še vedno sta v dobrih odnosih. Čeprav nista več par, bosta sinka skupaj vzgajala pa tudi poklicno bosta še naprej sodelovala,« je povedal vir in dodal, da bo prav Erik fotografiral lepotice za Tyrin resničnostni šov America's Next Top Model.