Zvezdnik: V vašo hčer sem porinil le prste, zagotavljam, da je doživela orgazem

Igralec Bill Cosby, ki so ga imeli desetletja za vzornega državljana afroameriške skupnosti, je morda pošasten serijski posiljevalec. »Gospa, v vašo hčer sem vstavil samo prste, zagotavljam vam, da je doživela orgazem,« je menda dejal materi neke Andree v daljšem telefonskem pogovoru. »Imam slabo vest, ko vam to razlagam, saj to zveni tako, kot da sem sam perverznež. Vse to je bilo slišati na sojenju nekdanjemu filmskemu in televizijskemu zvezdniku.

Cosbyjeva odvetnica trdi, da je bila domnevna žrtev Andrea sicer v romantični zvezi z njim.