Zvezdnik tri leta zanikal bolezen

Zanikal je, zanikal in še enkrat zanikal. Morda celo samemu sebi. Vselej, ko se je v minulih letih v ospredje prerinilo vprašanje njegovega zdravja, je Val Kilmer širnemu svetu zatrdil, da je z njim vse v redu. Ali pa vsaj z gorečim prepričanjem zavrnil vsakršne namige, da se bori z rakom na grlu. Še celo lani, ko je skrbi za stanovskega kolega izrazil Michael Douglas, ki je pred šestimi leti slavil skoraj nemogočo zmago nad rakom na grlu, ki so mu ga zdravniki odkrili že v četrtem stadiju, je Kilmer zgolj odmahnil z roko. »Gotovo so ga narobe razumeli,« se je odzval, ko je Michaelu ušlo, da se Val bori z istim sovragom kot on pred leti in da stvari ne kažejo najbolje. A zdaj se je vendar odločil svetu naliti čistega vina.



Že pred tremi leti se je nad zvezdnikovim zdravjem pojavil velikanski vprašaj. In od tedaj pa vse do nedavnega je vsake toliko zašuštelo, da ga je v kremplje zagrabil rak, govorice pa so se napajale v njegovem vse bolj krhkem videz in šalih ter ovratnih rutah, ki so postale že skoraj njegov zaščitni znak. Četudi ni šlo za modni krik, ampak naj bi tako zakrival sledi operacije. »Z menoj je vse v redu, vse drugo so trapaste govorice,« je zatrjeval. Zdaj pa je obrnil ploščo in priznal, da se je boril z rakom, a zdaj že okreva. »Zdravil sem se zaradi raka, a sem v fazi ozdravljenja. Moj jezik je sicer še vedno malce zatečen, zato še vedno nisem slišati kot nekdaj. Vsaj ne povsem, zato nekateri še vedno mislijo, da se nisem izvil iz najhujšega,« je zdaj priznal in pridal, da mu je Douglas, ko je izdal njegovo stanje, verjetno zgolj želel pomagati, da se njemu ne bi bilo treba ukvarjati z novinarskimi vprašanji, zakaj je skoraj v celoti izginil iz soja medijskih luči.



Govorice o raku niso edine, ki so ga obkrožale. Šušljalo se je tudi, da je bolezni navkljub zavračal zdravljenje. Vsaj tradicionalno. Kot goreči pripadnik cerkve Christian Science, ki uči, da zdravijo molitve, ne medicina, ter so vse bolezni zgolj odsev duševnega neravnovesja in zmot, naj bi namreč le molil k ozdravitvi. A očitno niti v tem ni bilo prav dosti resnice, saj se je k Douglasu obrnil po nasvet, katerega zdravnika specialista naj obišče zaradi bule v grlu. »Mnogi so verjeli, da ne skrbim za svoje zdravje, ker pač verjamem v moč molitve. A nič ne bi moglo biti bolj oddaljeno od resnice.«