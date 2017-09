Zvezdnik si natika bizarne cunje in lasulje

Potem ko se je na velikih platnih pojavil v vlogi vampirja Edwarda Cullena, je Robert Pattinson postal ljubljenec najstnic. Dekleta so ob njem malone omedlevala, njegovi filmi pa bili velike uspešnice. Javnost je še posebno pozorno spremljala njegovo ljubezensko razmerje z igralsko kolegico Kristen Stewart, ki je prav tako nastopila v filmski sagi Somrak. Veljala sta za najlepši par, vse dokler ni Kristen storila nekaj nepredstavljivega. Zapletla se je z veliko starejšim poročenim režiserjem Rupertom Sandersom. Njuno ljubimkanje so razkrile fotografije paparacev. Ruperta je afera stala zakon, Kristen pa je ostala sama in našla tolažbo v objemu deklet, nedavno se je prvič javno deklarirala za homoseksualko.

Pattinson je svojo javno podobo gradil na videzu Jamesa Deana, potem pa se je zaljubil v britansko glasbenico FKA Twigs, ki je močno spremenila njegov videz. O tem smo se lahko prepričali po ogledu njegovih aktualnih fotografij, na katerih se pojavlja v malone bizarnih cunjah in lasuljah s pobarvanim obrazom. Nekateri so prepričani, da je to zgolj odsev kaosa, v katerem se je znašlo njegovo zasebno življenje, saj se je pred dnevi FKA Twigs v javnosti pojavila brez zaročnega prstana in ga od takrat ni več nataknila. Nazadnje so jo videli na londonskem tednu mode. Zaroko sta javno naznanila aprila 2017, v javnosti pa ju niso videli skupaj od letošnjega maja. Ne preseneča, da so se že pojavile govorice, da je ponovno samski.