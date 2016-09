Zvezdnik Big Brotherja aretiran, ukradel menda 220.000 evrov

Marco Pierre White Jr., zvezdnik britanske različice Big Brotherja je menda ukradel 186.000 funtov, kar je okoli 220.000 evrov. Marca so ga aretirali, saj naj bi bil iz hiše očetovega prijatelja odnesel nakit in gotovino v omenjeni vrednosti, poroča dailymail. Oče mu je prijatelja predstavil v upanju, da bosta z Marcom sodelovala, vendar je sin poznanstvo izkoristil na svoj način.

Marca so aretirali med njegovo dvodnevno zabavo, na kateri ni manjkalo droge in prostitutk. Kot je povedala ena od prič, je bilo Marcu vidno nerodno, ko so ga aretirali in mu nadeli lisice.