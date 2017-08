Zvezdnico serije s škarjami zabodel v glavo

Zvezdničini starši in žena so si oddahnili, saj bo z Liz vse v redu. Foto: Facebook

Usoda ji je nastavila več ovir kot večini, da bi britanska igralka in komičarka Liz Carr lahko skozi življenje korakala s precej grenkim priokusom. No, se vozila skozenj, saj jo je redka genska bolezen artrogripoza, zaradi katere sklepi zakostenijo in se mišice krajšajo, že pri sedmih letih prikovala na invalidski voziček. A namesto da bi se vdala in zlomila, se je odločila boriti in polno živeti vsak dan z obilico humorja. Slednji pa je ni zapustil niti zdaj, ko se je neznanec spravil nanjo s škarjami in jo zabodel v glavo. »Kot vselej si je na obraz nadela pogumen izraz in se pošalila, da jo je napadel Edvard Škarjeroki,« je povedal prijatelj zvezdnice, ki pa je imela srečo, da v hudi uri njena negovalka ni stisnila repa med noge, temveč se napadalcu pogumno uprla. Tako sta obe v bolnišnici pristali zgolj z urezninami, in ne v mrtvašnici. »Negovalki se lahko zahvalim, da imam še vedno hčerko, saj bi ji neznanec sicer razčesnil glavo,« se višji sili, ki je očitno bdela nad Liz, zahvaljuje njena mati Patricia.

18. sezona je navdušila tudi zaradi naše igralke.

Liz je ena najbolj neverjetnih žensk! O tem je prepričana Emilia Fox, zvezda po vsem svetu priljubljene BBC-jeve kriminalne serije Nema priča, ki je Carrovo spoznala pred štirimi leti, ko se je slednja pridružila igralni ekipi kot forenzičarka Clarissa Mullery. In v tej vlogi se bo lotila raziskovanja kriminalnih dejanj takoj, ko okreva po napadu. »Veselim se že vrnitve na snemanje. Tam je, hvala bogu, nasilje le zaigrano,« je dejala Carrova, ki je po napadu prejšnji teden pristala v bolnišnici, od koder pa so jo po nekaj dneh odpustili v domačo oskrbo žene Jo Church. Najsi je bila izkušnja resničnega nasilja še tako zastrašujoča, Liz zagotavlja, da je iz vsega, vsaj glede na okoliščine, odkorakala dokaj nepoškodovana.

Igralkina nočna mora se je dogodila minuli četrtek, okoli pol devete večerne ure, vse pa se je odvilo v le nekaj trenutkih.

V enem sta se z negovalko zadrževali v bližini londonske železniške postaje Euston Station, že v drugem pa se je igralkina negovalka začela s paniko in grozo v glasu dreti, naj pobegne. »Pojdi, pojdi, pojdi!« je zakričala svoji invalidni varovanki, ki je, ko je zagledala moškega, ki se je proti njima zagnal z dvema paroma škarij v rokah, tega poskušala odvrniti. Delno uspešno, saj mu je vseeno uspelo poškodovati zvezdniško tarčo. »Bilo je, kot bi jo kdo s kladivom udaril po glavi. K sreči jo je pred njim posvarila negovalka,« je o hčerkini izkušnji dejala Patricia, igralkin prijatelj pa je zgodbo dopolnil, da je bila »kri povsod, a k sreči jo je odnesla z dokaj površinsko rano«. Čeprav so sprva mislil, da jo je zabodel precej globlje, saj je bila kri na njej, njenem vozičku in nahrbtniku, po tleh. A četudi je bil pogled še tako grozljiv, ta ni ohromil vseh mimoidočih. Eden iz množice se je pognal za napadalcem in pomagal policiji, da je nasilneža nemudoma prijela. Čeprav tej še ni uspelo razvozlati, kaj je moškega, nekje v njegovih 20, prignalo k temu nasilnemu dejanju in čemu si je za tarčo izbral prav Liz. Glede na zdravniško oceno njegovega duševnega stanja trenutno še ni sposoben policiji podati nikakršnih odgovorov pa tudi igralka ni vedela, kako pomagati, saj moškega prej še nikdar ni videla.

Carrovo in pomočnico so nemudoma prepeljali v bolnišnico. Prvi so oskrbeli rano na glavi, njena negovalka pa jo je odnesla z nekaj urezninami, zlomljenim prstom in lažjim pretresom glave. A sta že v varnem zavetju doma. »Dogodek jo je globoko travmatiziral, a si s humorjem pomaga prebroditi tudi to,« zaključuje Lizin prijatelj.

