Zvezdnici umrla sestra

V začetku meseca je v zaporu umrla mlajša sestra 46-letne igralke Rebecce Gayheart. Minuli petek so jo paparaci ujeli na Beverly Hillsu skupaj z njeno mamo Flonevo Slone. Fotografija je prinesla veliko olajšanje, saj so njeni prijatelji izrazili veliko skrb za zvezdničino zdravstveno stanje, nagiba se namreč k duševnim boleznim. Njena komaj 38-letna sestra Rachel Gayheart je umrla 11. avgusta v zaporu v Kentuckyju, kjer se je znašla zaradi mamil. Rebecca ima za seboj kar nekaj težkih let, povrhu pa se njen mož Eric Dane pravkar zdravi zaradi hude depresije.

»Rebecca se zelo trudi obdržati nadzor nad svojim življenjem, vse odkar se je zgodila nesreča,« je povedal vir blizu igralke. Spomnimo se, da je igralka leta 2011 na križišču v Hollywoodu povozila in ubila devetletnega dečka. Takrat jo je družina umrlega malčka Jorga Cruza tožila zaradi uboja iz malomarnosti, saj naj bi med vožnjo telefonirala. Ona je obtožbe zanikala. Sodnik ji je dosodil tri leta pogojne kazni in enoletni odvzem vozniškega dovoljenja. Prav tako je morala plačati 2500 evrov kazni in odslužiti 750 ur družbenokoristnih del. Ta izkušnja jo je močno zaznamovala.

Prav zaradi težav njenega moža in izgube sestre se družina boji, da se bo zlomila. Nedavno je igralka objavila fotografijo s sestrinega pogreba, na posnetku so družinski člani, ni pa njenega moža. Pod sliko je med drugim zapisala: »Naj nas to spominja, da je vsak dan dragocen in da moramo živeti v tem trenutku. Najbližjim moramo povedati, da jih imamo radi, in se zavedati, da ni nujno, da bomo dočakali jutrišnji dan.«

Rebecca se je leta 2009 znova zapletla v škandal, ko je v javnost prišel zasebni posnetek, na katerem se z možem zabavata z nekdanjo najstniško misico Paniche. Na posnetku je videti, da so vsi pod vplivom mamil in očitno v seksualnem razmerju. Dane je pozneje snemanje filma obžaloval. Povedal je, da je ozdravljen alkoholik in da je postal odvisen od protibolečinskih tablet, ki so mu jih dali po neki poškodbi. Zakonca imata dve hčerki, sedemletno Billie in petletno Georgio.