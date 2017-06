Zvezdnica za las ušla smrti

En motor še lahko odpove, a oba hkrati naj ne bi, pravi strokovnjak za aviatiko Steve Ganyard. Pa vendar je Jennifer Lawrence, ko je iz rodnega Louisvilla v ameriški zvezni državi Kentucky letela v New Jersey, doživela prav to. Izjemno redko nesrečo z velikanskim potencialom po katastrofi. Njenemu zasebnemu letalu je namreč visoko nad oblaki sprva odpovedal en motor, med zasilnim pristajanjem pa še drugi.

Čeprav so sanje o igralski karieri hollywoodsko ljubljenko že pri rosnih 14 letih popeljale iz rodnega mesta v New York, lepotička na svoje domače nikdar ni pozabila. Srčno rada se vrača k njim, a to bi jo v soboto skoraj stalo življenje. Ko je domačim pomahala v slovo in se vkrcala na zasebno letalo, se ji niti sanjalo ni, kakšna mora se bo že kmalu začela odvijati visoko nad tlemi. Na več kot 9000 metrih se je motor nehal vrteti. Pilota ni zgrabila panika in se je začel pripravljati na prisilni pristanek, potem pa se je med spuščanjem na letališče v Buffalu nenadoma ustavil še drugi motor. Zasilni pristanek se je kljub vsemu posrečil, Lawrenceova pa je iz letala stopila nepoškodovana, čeprav močno pretresena.