Zvezdnica priznala: Vse na meni je umetno, razen ličnic

Pred sedmimi leti je moškim zavrela kri, ko je s strani posebne izdaje ameriške športne revije Sports Illustrated zasijal nasmeh Chrissy Teigen. Še štiri leta pozneje, ob 50. jubileju revije, pa se je njeno spogledovanje s kamero znašlo na naslovnici, na kateri je pogledovala prek rame v zgolj spodnjem delu bikink in s stanovskima kolegicama Nino Agdal in Lily Aldridge razkazovala svoje popolno telo. A kdor je mislil, da se Chrissy za to lahko zahvali le izjemnim genom, bi pošteno usekal mimo. »Na meni je vse lažno. Ustnice, nos, čelo. Vse! Le moje ličnice so naravne,« je zdaj priznala ameriška lepotička in dodala, da je morda najbolj butast poseg, kar jih je imela do zdaj, liposukcija nadlakti.



Posegov ne obžaluje



Nobena ni imuna proti občasnim valovom zmanjšane samozavesti, sploh ko nanese na zunanji videz, ki je pri manekenkah še pod natančnejšim, bolj pikolovskim drobnogledom. A Teigenova je, namesto da bi poskušala zakriti pomanjkljivosti, o njih raje brez dlake na jeziku spregovorila. Tako je že pred časom potolažila vse ženske, ko je objavila fotografijo svojih strij, ki se jim ženske pač ne moremo ogniti. In razkrila, da bi bil njen nasmeh precej manj bleščeč in brezhiben, ko si ne bi zob popravila s porcelanastimi zobnimi luskami. »Grozno sem škrtala z zobmi, da so se sprednji skrajšali za kar nekaj milimetrov. Zato sem si jih dala pobrusiti v špičke, kar sicer je malce čudno, in si jih dala preobleči.«



Kar pa je bil očitno šele začetek manekenkinih lepotnih posegov. »Vse na meni je lažno, razen ličnic,« je zdaj priznala in pokazala na različne dele obraza in telesa. Četudi ni natančno razpredala o popravkih, so lepotni strokovnjaki prepričani, da gre mednje vsekakor prišteti injekcije botoksa okoli oči in čela ter polnila za ustnice. Nekateri pa so šli še korak dlje, da si je verjetno osvežila tudi svoje prepoznavne ličnice, ki so še polnejše kot pred leti. Kljub temu da bi morale z minevanjem časa izgubiti polnost.



Le Chrissy natanko ve, kaj vse si je malenkost izboljšala. A med vsemi posegi je črpanje maščobe iz nadlakti tisto, ki ga je označila za verjetno svojo najbolj noro odločitev. »To je bila moja velika skrivnost, a od tedaj je preteklo že kakšnih devet let, da lahko zdaj o tem spregovorim. Iz nadlakti sem si dala izčrpati maščobo, kar je moje roke podaljšalo za kar nekaj centimetrov. Poseg ni bil nujen, a sem bila zaradi njega precej boljše videti v oblekah brez naramnic. Dvignila se mi je samozavest,« je povedala in dodala, da je bila to ena njenih najboljših, a hkrati najbolj butastih odločitev. »Zdaj sem spet kot pred posegom, vse se je vrnilo, in bom morala spet plačati za liposukcijo! A naj je bilo butasto ali ne, tega nikakor ne obžalujem.« T. P. Chrissy Teigen lepotnih posegov ne obžaluje. Četudi je ob 50-letnici Sports Illustrateda samozavestno razkazovala svoje telo, je bila očitno prepričana, da ga lahko še polepša. Ena redkih še naravnih stvari na njej naj bi bile ličnice, a tudi o tem so podvomili lepotni strokovnjaki. Iz nadlakti si je izčrpala maščobo, da bi bila bolje videti v oblekah brez naramnic.