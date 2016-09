Zvezdnica opisala seks z znanim nogometašem in ga osramotila

Britanska starleta, voditeljica, model in mati petih otrok Katie Price, bolj znana pod imenom Jordan, je v svoji novi knjigi šokirala Otok, ko je razkrila detajle svojih posteljnih igric z nekdanjim nogometašem Liverpoola in norveškim reprezentantom Johnom Arne Riisejem. Predstavil ju je skupni prijatelj in menda je nogometaš trdil, da je samski.

Čeprav ga v knjigi imenuje gospod X, vsi vedo o kom govori. Svojo izkušnjo z njim je opisala kot najbrutalnejši seks. Razmerje, v katerem sta bila štiri mesece, sega v konec leta 2011, ko se je razšla z zaročencem Leandrom Penno.

»Bum, bum, bum … bum. V nekem trenutku sem postala panična, mislila sem si, da če se tole ne neha, bom za vedno ostala v postelji. Namesto da bi seksal z mano, je seksal na meni. Namesto da bi me nežno stiskal, kakor je všeč večini žensk, je bil kot akumulatorski vrtalnik na visoki hitrosti.« Dodala je še, da je vsakič pred seksom morala poslušati njegova pritoževanja o ženi.

Katie je zdaj že tretjič poročena, tokrat s Kieranom Haylerjem, izdala pa je že šesto knjigo.