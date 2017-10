Zvezdnica Igre prestolov je odraščala v gradu

V igralski karieri je upodabljala hišno pomočnico v seriji Downton Abbey, v Igri prestolov pa je kot dijakinja z ledenega severa napadala gradove. Redko kdo pa ve, da je 29-letna škotska igralka Rose Leslie odraščala v čisto pravem gradu. A to ni vse, zdaj lahko grad Lickleyhead v Aberdeenshiru najamemo na spletni strani airbnb.

Srednjeveška graščina ima tope in celo sledi strelnega orožja na zunanjih zidovih. Grad oddajajo njeni starši, za eno noč pa je treba odšteti 690 evrov. Rose Eleanor Arbuthnot-Leslie je v gradu živela do desetega leta, njeni starši Sebastian in Candida pa v stavbi iz 15. stoletja oddajajo tudi posamezne sobe za 125 evrov na noč. Z oddajanjem se že dolgo ukvarjajo, neredko je menda tudi Rose pomagala pri skrbi za goste. Tako se je razvedelo, da zna pripraviti odličnega piščanca. »K oddajanju na airbnb so me spodbudili otroci. Nekako sledimo sodobnim smernicam,« je povedala njena mama, ki ji vsi pravijo kar Candy. »Je hitro in preprosto. Rose airbnb uporablja tudi za druge prostore.«

Njen oče je glava rodbine, a je leta 2013 grad nameraval prodati.

Grad Lickleyhead je bil zgrajen leta 1499 in je sedež dinastije Leslie. Njen oče je glava rodbine, a je leta 2013 grad nameraval celo prodati, nato pa si je premislil in se za stalno preselil vanj. Gostom so na voljo tri sobe, če pa kdo želi najeti celoten grad, se za tisto obdobje preprosto odselita. Ima sedem spalnic in sedem kopalnic, najpogosteje ga najamejo za poroke in družinske zabave.

Po odzivih sodeč so gosti več kot navdušeni in ne morejo prehvaliti postrežbe in namestitve. Odkar je Rose svetovno slavna, je tudi zanimanje za njen otroški dom začelo naraščati. »Ljudje zdaj vedo, kdo je in kaj počne,« je povedala njena mama. »A v resnici nič več od tega.«