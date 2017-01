Zvezdnica: Hollywood ustrahuje Donalda Trumpa

Na nedavni podelitvi zlatih globusov je Meryl Streep zahvalni govor ob prejetju nagrade spremenila v politični govor proti novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Čeprav so mnogi izmed zbranih zvezdnikov njenim besedam navdušeno ploskali, pa so nekateri prepričani, da je šlo že vse skupaj predaleč.

Zoe Saldana je, čeprav pravi, da novega predsednika ne podpira, prepričana, da je šlo vse skupaj predaleč in da hollywoodske zvezde ustrahujejo Donalda Trumpa. Hollywood je po njenem mnenju postal nadut in aroganten, ustrahovanje Trumpa pa se je začelo že med volitvami.

»Postali smo naduti in arogantni, postali pa smo tudi nasilneži,« je dodala. »Izpostavljali smo, kaj vse dela narobe … To je pri mnogih ljudeh izzvalo empatijo, mnogim se smili, verjamejo njegovim besedam in obljubam.«



Nicole Kidman pa je pred dnevi dejala: »Zdaj je izvoljen, mi kot država pa moramo predsednika podpirati, kdor koli že je, zato, ker na tem temelji država. Ne glede na to, kako je do tega prišlo, on je tu, in to je to.«