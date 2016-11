Zvezdnica Čarovnic je posnela pornič

Hollywood je stresel nov spolni škandal, v katerega je vpletena temnolasa lepotica Rose McGowan. Če vam ime ne pove dosti, pa se je gotovo spomnite kot eno od treh lepotičk, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja navduševale v seriji Čarovnice, kot igralka pa se je proslavila še v filmih Krik, Črna dalija, Planet terorja in Konan barba. Pa še z nečim je Rose vedno znova znala privabiti pozornost sedme sile – z izbiro svojih partnerjev. Predvsem zveza s kontroverznim rockerjem Brianom Hughom Warnerjem, ki je bolj znan pod umetniškim psevdonimom Marilyn Manson, je vsakič, ko sta se skupaj pojavila na rdeči preprogi, vzdignila veliko prahu.

Ji je afero zakuhal kar mož?



No, McGowanova v ljubezni sicer nima sreče, nobena njena zveza se namreč ni posebno dolgo obnesla. Pravkar se ločuje od kontroverznega umetnika Davida Detaila, s katerim sta se poročila pred tremi leti. Da imata v zakonu velike težave, je Rose kar na svojem profilu na twitterju sporočila prejšnji mesec, ko je zapisala: »Moj bivši je prodal najin film mojemu posiljevalcu, da bi ga lahko distribuiral. Odvetnica je dejala, da ne bom nikoli zmagala v bitki proti vplivnemu filmarju, saj sem posnela žgečkljive prizore.« In še: »Pri posilstvu vzameš del duše. To se je zgodilo tudi meni. Spremeni smer tvojega življenja. Spremenilo je smer mojega,« je še povedala. Kdo jo je zlorabil, ni razkrila, o posiljevalcu je dejala le, da gre za »serijskega plenilca v zabavni industriji, vplivno figuro, o kateri se pogosto šepeta«.



No, zdaj se je nesrečna Rose znašla še v središču spolnega škandala. Na zelo nazornem posnetku, ki je pricurljal v javnost in traja dve minuti in pol, zvezdnica z volneno kapo na glavi oralno zadovoljuje neznanega moškega, v nadaljevanju pa se tudi samozadovoljuje. Čeprav se McGowanova navadno hitro odzove na navajanje medijev o njenem zasebnem življenju, najnovejše seksualne afere še ni komentirala.