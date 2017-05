Zvezdne steze  na znamkah

Uporabniki klasične pošte v Kanadi bodo po novem lahko na pisma in pošiljke lepili znamke z junaki kultne znanstvenofantastične serije Zvezdne steze. To ni prva tovrstna serija – lani so dali junake nadaljevanke, ki velja za telenovelo ljubiteljev vesolja, na znamke že Američani, eno serijo na to temo pa so izdali že tudi v Kanadi.



Nova kolekcija bo seveda drugačna od obstoječih: krasili jo bodo kapitan Kirk, kapetanka Janeway, Picard, Siska in Archer pa tudi legendarni negativci, borgi. Na eni bo upodobljena vesoljska ladja Galileo, ki jo ljubitelji poznajo iz prvih delov serije.



In zakaj je Kanada tako zagreta za legendarno serijo? Ker je William Shatner, ki je igral kapitana Kirka, prvega kapitana v sedmih sezonah serije, Kanadčan. Pojavil se je tudi na promociji znamk, kjer je v slogu serije dejal: »Še vedno stopamo tja, kamor še ni stopila človeška noga.«



Zvezdne steze veljajo za eno najuspešnejših znanstvenofantastičnih franšiz vseh časov. Posnetih je bilo trideset sezon televizijske serije in več kot 700 epizod. Poleg televizijske serije na temo Zvezdnih stez obstaja še vrsta filmov, kup romanov, računalniške igre pa tudi risanka. Serijo so prvič predvajali na ameriški NBC leta 1966. Sprva je bila tako slabo gledana, da so jo hoteli ukiniti, a potem ko je majhen krog ljubiteljev prepričal producente, naj jo ohranijo, je ta v nekaj letih postala izjemno priljubljena.



Zgodba se vrti okoli posadke, ki raziskuje našo galaksijo in odkriva nove svetove s poslanstvom širiti mir in razumevanje. Dogaja se v prihodnosti, ko ljudem uspe premagati bolezni, lakoto, nestrpnost in vojne na Zemlji.



»Zvezdne steze so več kot le pop kultura,« pravijo pri kanadski pošti, ki je izdala že drugo kolekcijo znamk v slogu serije. »Čast, ki jim jo izkazujemo, je več kot zaslužena,« so še dodali.

