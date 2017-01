Zvezda slavnih še za Bretta Retnerja

Sanjal je velike sanje, saj je od osmega leta pri belem dnevu sanjaril o karieri filmskega ustvarjalca. A vendar te nikoli niso bile tako velike, kot jih danes živi. »Hotel sem snemati zabavne filme. In vedel sem, da mi bo uspelo, saj sta me gnali velikanska vnema in želja. Kljub temu si nikoli nisem mislil, da mi bo uspelo tako hitro in tako na veliko,« pravi Brett Retner, ki se je že pri 16 vpisal v newyorško šolo umetnosti in postal njen najmlajši študent sedme umetnosti. »Pri 26 letih sem posnel prvi film,« je zajadral v spomine in nato skočil med zvezde. Med tisto peščico, ki je s svojimi celovečerci polnila blagajne z dvema milijardama in več. Temu se je zdaj poklonila tudi kritiška srenja in Retnerjevo ime vpisala v kamen. V zvezdo na losangeleškem bulvarju slavnih. Na ceremoniji, na kateri je prejel čislano plaketo, pa sta se mu poklonila zvezdnika Eddie Murphy in Dwayne Johnson.



Trojka je resnično čarobno število. Vsaj za Retnerja, ki je že s tretjim celovečercem Ful gas z Jackiejem Chanom in Chrisom Tuckerjem v glavnih vlogah zadel žebljico na glavico. Svet je namreč pripravil do smeha, pomešanega z akcijsko napetostjo. Od tedaj je snemal uspešnico za uspešnico, podpisal se je pod zadnji film iz franšize Možje X, kot izvršni producent pa je sodeloval tudi pri z oskarji ovenčani uspešnici Povratnik.