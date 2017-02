Zvezanega partnerja je prebičal z verigo

Pevec Boy George je v priljubljeni televizijski oddaji Good Morning Britain, ki jo vodi Piers Morgan, spregovoril o aferi, ki je zaznamovala njegovo življenje in zaradi katere se je znašel za rešetkami. Med opisovanjem psihotične epizode, ki se mu je zgodila pred desetimi leti, je bruhnil v jok.



Pred desetimi leti je pevec skupine The Culture Club, ki je največjo popularnost dosegla v 80. letih prejšnjega stoletja, v svojem stanovanju z lisicami priklenil k postelji žigola Auduna Carlsena ter ga bičal z jekleno verigo, zraven pa kričal na ves glas. Danes 55-letnik je bil v tem obdobju hud odvisnik od heroina, prav to drogo pa krivi za srhljivi izpad. Vklenjenemu Norvežanu se je nekako uspelo osvoboditi – pobegnil je na ulico in poiskal pomoč. To je bil konec šale za slavnega pevca, ki so ga kmalu zatem aretirali policisti. Kot je povedal v televizijski oddaji, se žrtvi ni opravičil, saj se mu ni zdelo, da ima to smisel. »Samega sebe sem poslal v zapor. Policiji sem povedal, kaj sem naredil in zakaj. Imel sem psihotično epizodo, bil sem odvisnik od mamil. Lahko bi rekel, da sem bil izzvan, vendar to ne bi bila resnica. Razlog, da sem to naredil, je bil napad preganjavice,« je razložil zvezdnik.

