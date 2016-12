Zooey Deschanel lani rodila in spet noseča?

Morda je bila malce raztreščena, posebna, s presežkom energije, ki je ni znala usmeriti v le eno stvar. Skoraj kot odmev svojega televizijskega lika Jess v humoristični seriji Novo dekle, ki ji je prinesel slavo. Kar pa se je za Zooey Deschanel z lanskim letom, ko je pozdravila svojo prvorojenko, spremenilo. »Nikoli se nisem počutila kot odrasla oseba. Toda postati mati je velikanski dosežek, zato se prvič v življenju počutim kot odrasla ženska,« je lani dejala novopečena mamica, ki pa naj bi se že pripravljala na vnovični obisk štorklje. V njenem trebuščku naj bi namreč že klilo seme ljubezni, ki jo povezuje z možem Jacobom Pechenikom, kar naj bi že radostno zaupala nekaterim soigralcem. Čeprav pred javnostjo še vedno molči o blaženem stanju.



Vse se je odvilo hitro, skoraj brez premora med enim, drugim in tretjim velikim dogodkom. Januarja lani se je temnolaska po le nekaj mesecih romance namreč že zaročila s srčnim izbrancem, junija pa sta v popolni skrivnostnosti zakorakala pred oltar. A še preden bi se lahko dobro privadila na status mladih zakoncev, že ju je, niti mesec pozneje, julija 2015 pozdravila mala deklica. Mala Elsie Otter. »Elsie je precej klasično ime, zato sva ji za drugo ime želela izbrati nekaj manj vsakdanjega, že skoraj divjega. Takrat sva odkrila, da so nama obema pri srcu vidre, ki niso le ljubke, ampak tudi izjemno bistre živali. Uporabljajo orodje, imajo celo svoje najljubše, med spanjem pa se držijo za roke. Naravnost čudovite so!« je izdala nenavadna zvezdnica in hčerki nadela drugo ime iz živalskega sveta. Otter. Vidra. Zaradi česar mnogi že ugibajo, ali bo tudi pri otročičku številka dve pokukala v bogastvo živalskega – ali pa morda rastlinskega – sveta.



Pogrešala vino in kavo



Naj je prvo nosečnost načrtovala ali ne, nekaj jo je z rastočim trebuščkom ujelo nepripravljeno. Skomine po hrani. »Navajena sem bila dolgo zdržati brez enega samega grižljaja. Kot se tudi nikoli nisem prebudila s krulečim želodcem. Zdaj pa se je vse obrnilo na glavo. Nenehno sem lačna, zbujam pa se z mislijo na zajtrk,« je med prvo nosečnostjo izdala Zooey, ki se tudi ni držala stroge veganske diete. Sploh ker je morala zaradi otročička vrsto siceršnjih pregreh črtati z jedilnika. »Vino, pogrešam vino. In kavo.« Ob čemer je širnemu svetu položila na srce, naj nikakor ne pričakuje, da bo takoj po porodu spet skočila v svoje prednosečniško telo. »Slike novopečenih mamic v bikinkah z izklesanim telesom – vsi smo jih že videli, toda mene ne bo v tej skupinici. Bolj kot koščenost mi je všeč zdravo telo. Poleg tega sem igralka, ne manekenka.«



V zadnjem letu in pol se je za Deschanelovo marsikaj spremenilo. Pozornost je s kariere preusmerila na družino. Navadila se je na neprespane noči in previjanje plenic. Na čarobnost trenutkov, ko se Elsie nauči nove besede. Vseeno pa še ni osvojila vseh starševskih veščin, kar je še posebno občutila, ko je njena deklica dopolnila eno leto. »Naredila sem ji torto v obliki srčka. Brez sladkorja, le s pretlačeno banano, na vrhu pa malce stepene kokosove smetane. Z njo bi se morala poigrati, jo razpackati z ročicami. A je vanjo pomočila le en prst, nato pa zmajala z glavo in se obrnila stran,« se spominja kulinaričnega poloma, prepričana, da bi bilo verjetno bolje, če bi spekla skutno torto. Ali pa bi ji dala malce sira, ki ga deklič obožuje. Toliko, da je bila besedica sir ena od prvih, ki se jih je naučila. In ki ji najpogosteje zdrsne z jezika.