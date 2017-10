Znani reper bi rad dokazal, da je Zemlja ploščata

Reper B. o. B. je prepričan, da je Zemlja ploščata. Šel je celo tako daleč, da je vzpostavil stran za zbiranje sredstev (na portalu GoFundMe.com), s katerimi bi v vesolje poslal svoj satelit in to dokazal. Doslej mu je uspelo zbrati preko 5000 dolarjev, cilj pa je okrogel milijonček.

Verjetno nam ni treba omeniti, da obstaja na tisoče fotografij Zemlje iz vesolja, a reper verjetno verjame, da so zlagane.

Relativno sveže fotografije in posnetke je dobil od astronavtov, ki mu želijo privarčevati nekaj denarja. Med njimi Terry Virts, ki je Zemljo obkrožil, pa Scott Kelly ...

Show you the curve? Here you go @bobatl! One full orbit around Earth. Maybe donate funds raised to #PuertoRicoRelief https://t.co/bhJSXfwYXL pic.twitter.com/rFAysS2clc