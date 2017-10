Znani raper nad dekle, policija ga je aretirala

Raperja so aretirali. Foto: Getty Images

AUBURN – Glasbenika, poznanega pod imenom Nelly, ki je zaslovel s svojimi raperskimi komadi, so aretirali, poročajo številni ameriški mediji. Na avtobusu, ki ga vozi po turneji, naj bi posilil žensko.

Policija ga je aretirala, potem ko je ženska poklicala številko za pomoč ter prijavila spolni napad, piše TMZ.

Nellyja (42), ki je sicer Cornell Iral Haynes Jr., je policija obtožila posilstva. Njegov odvetnik se je že odzval in zanika domnevno kaznivo dejanje.

S policijo je sicer že imel opraviti: leta 2015 so ga aretirali zaradi drog in orožja v njegovem avtobusu.

Po nekaj urah so ga izpustili. Po prihodu na prostost je na twitterju zapisal, da ni bilo varščine, saj ga niso ničesar obtožili.

Nelly je v ZDA poznan po pesmih Hot in herre in Dilemma, a že nekaj let ni izdal plošče.