Znani par odprl vrata svojega doma beguncu

George Clooney in njegova življenjska sopotnica, ki mu je pred kratkim rodila potomca, Amal Clooney, sta odprla svoj dom beguncu. Za The Hollywood Reporter sta razkrila, da pri njiju živi begunec iz Iraka.

»Na avtobusu za Mosul je bil, ko so skrajni islamisti ustrelili oba voznika in dejali, da kdor želi na univerzo, ga bodo ustrelili,« pripoveduje Clooney. Njunemu novemu prijatelju je uspelo preživeti in priti do Amerike.

»Uspešno je prestal vse preglede in enkrat, ko je bilo to za njim, sva dejala, da mu krijeva hrbet. Se želiš izobraziti? Si želiš živeti dalje? To je nekaj, kar ti lahko dava,« je pojasnil in dodal, da se mladenič zdaj izobražuje na univerzi v Chicagu.

Amal je znana borka za človekove pravice in se po svojih močeh trudi ustaviti genocid Islamske države. Tudi z izpostavljanjem. Nedavno je predstavila žrtev trgovine z ljudmi Nadio Murad in tako opozorila, kaj se dogaja po svetu.